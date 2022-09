Arthur ritorna a gennaio e riparte subito: ecco il nuovo club

Dopo l’acquisto in extremis da parte del Liverpool, Arthur Melo potrebbe già tornare a gennaio alla Juventus: la nuova squadra

Ancora cambiamenti importanti nella carriera del centrocampista brasiliano, Arthur Melo, che sarebbe già fuori dai piani tattici di Jurgen Klopp. Arrivato al Liverpool nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, l’ex Barcellona potrebbe dire già addio ai Reds.

Tutto cambia rapidamente nel mondo del calcio. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, dovrebbe lasciare il Liverpool nella sessione invernale di calciomercato. Non rientrebbe nei piani di Jurgen Klopp che potrebbe già decidere per la rescissione di contratto del brasiliano con il ritorno alla Juventus.

Juventus, altro addio per Arthur: c’è la nuova squadra

Sulle sue tracce ci sarebbe ancora il forte interessamento del Valencia, che avrebbe sempre bisogno di rinforzi a gennaio per il centrocampo. Gennaro Gattuso potrebbe puntare su di lui per cambiare volto alla sua linea mediana. La Juventus lo darebbe via senza obbligo di riscatto per trasferirsi così al club spagnolo dopo la delusione già annunciata al Liverpool.

Lo stesso allenatore italiano lo avrebbe già voluto in estate, ma alla fine lo stipendio del brasiliano era molto alto e l’affare non si è concretizzato. Ora a gennaio le cose potrebbero cambiare con l’addio immediato ai Reds per sposare la nuova avventura in Spagna tornando così quello di un tempo.