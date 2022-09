Doppio ritorno: “Tutto è possibile”. Allegri rischia grosso

Resta in forte discussione il futuro di Allegri alla Juventus: spunta la doppia suggestione per l’erede del livornese

Il ko contro il Benfica ha confermato delle crepe. La Juventus deve ripartire, vincere e convincere, già contro il Monza. Allegri è chiamato a dare risposte, viste le cocenti critiche che lo hanno posto al centro della deludente partenza stagionale della ‘Vecchia Signora’.

Nonostante un calciomercato estivo scoppiettante, la resa in campo è stata molto lontana dalle aspettative. E Allegri, adesso, rischia davvero tanto: ecco lo scenario per l’immediato futuro della panchina juventina.

Allegri delude: “Se perde a Monza…”

In tal senso, ai microfoni di ‘Radio Radio’, è intervenuto l’ex portiere Nando Orsi che ha voluto dire la sua proprio sul momento dei bianconeri e sul destino di Allegri. “Se perde a Monza, ci saranno tante riflessioni, Allegri si gioca tanto. Penso che alla Juve ci siano pensieri in corso, soprattutto a livello tecnico più che economico”. La pensa allo stesso modo il giornalista Stefano Agresti che sottolinea come i pensieri sul futuro dell’allenatore livornese siano ormai da tempo in corso in casa Juventus: “La Juve sta riflettendo su Allegri, l’aspetto economico ha un peso ma la società può rimetterci di più”.

Sui nomi circolati nelle ultime ore, avvicinati ai colori bianconeri per rimpiazzare subito l’ex allenatore del Milan, il giornalista ha sottolineato: “Montero e poi Conte? Tutto è possibile. Non c’è più l’avversione di Agnelli per Conte, ma non è semplice. I rapporti sono migliorati, ma le scorie sono ancora presenti”. Il nome dell’ex Ct, dunque, rimarrebbe più che vivo nei pensieri dei vertici bianconeri. Bisognerà ripartire, indipendentemente dal nuovo tecnico che potrebbe rimpiazzare Allegri.

Ed il match contro il Monza dovrà dare necessariamente delle risposte, per raddrizzare una stagione che sta già deludendo tifoseria e i piani alti del club di Andrea Agnelli.