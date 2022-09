Monza, pazza idea Galliani: nuovo colpo dalla Juventus

Il Monza non sta rendendo come ci si aspettava ma Adriano Galliani ha un colpo in canna dalla Serie A

Il calciomercato non riposa mai e già in vista della prossima finestra invernale, diverse squadre di Serie A stanno monitorando alcune situazioni. Una di queste è il Monza.

Adriano Galliani ha messo a segno numerosi acquisti in questa sessione estiva ma al momento non hanno portato gli effetti sperati. Il Monza ha ottenuto appena un punto in 6 giornate, pareggiando contro il Lecce. Nell’ambiente c’è già allarme per una possibile retrocessione dopo appena una stagione in Serie A. Ecco perché Galliani sta già studiando il prossimo colpo di mercato che potrebbe arrivare dalla Juventus, se pur al momento sia solo un’idea, suggestione.

Monza, pazza idea dalla Juve: occhi su Moise Kean

La pazza idea di Adriano Galliani per rinforzare l’attacco del Monza a gennaio potrebbe essere Moise Kean. L’attaccante ex Psg ed Everton non sta avendo molto spazio nella nuova Juventus di Allegri, complice l’arrivo di Arkadiusz Milik che ha subito iniziato nel migliore dei modi il suo nuovo percorso. Kean ha giocato alcuni spezzoni di gara ma ha voglia di avere continuità come in passato e a Monza potrebbe trovare l’ambiente ideale per esprimersi al meglio ed essere centrale nel progetto.

Il piano sarebbe quello di un prestito di 6 mesi, soprattutto se Kean dovesse continuare a giocare a singhiozzo in bianconero. Il vero ostacolo, però, sta nell’ingaggio dell’attaccante che potrebbe frenare le ambizioni del club brianzolo.