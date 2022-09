Al Milan l’occasione della vita: osservato speciale in Champions

Il Milan di Stefano Pioli è tornato in campo proprio oggi pomeriggio nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Tra le fila dei croati un funambolico esterno che potrebbe fare comodo

Primo posto momentaneo in campionato, condiviso con Napoli e Atalanta, per il Milan di Stefano Pioli che parallelamente vive anche con estremo trasporto l’avventura europea in Champions League che dovrà far dimenticare la debacle dello scorso anno quando in un girone comunque complesso il ‘Diavolo’ arrivò ultimo. Ora con i favori della prima fascia la musica potrebbe essere diversa, e dopo il pari di Salisburgo, Leao e soci si sono presentati questa sera per la prima a San Siro contro la Dinamo Zagabria, vera sorpresa della prima giornata con la vittoria sul Chelsea costata la panchina a Tuchel.

Gara quindi non scontata e che vede tra le fila dei croati anche qualche giocatore interessante e di talento che potrebbe finire nel mirino del mercato ad ampio raggio di un Milan che si guarda sempre attorno a caccia di occasioni.

Calciomercato Milan, Orsic osservato speciale: dalla Champions ad una occasione per il futuro

In questo momento il punto debole della rosa del Milan è rappresentato dalla batteria di esterni al di fuori di Rafael Leao. Origi per ora è stato spesso infortunato, così come ai box c’è stato anche Ante Rebic, mentre sulla fascia destra Messias e Saelemakers si alternano nella titolarità con però una costanza che deve essere ancora trovata. Non è quindi da escludere che a gennaio il Milan per alzare la cifra tecnica della batteria di attaccanti esterni e fantasisti possa inserire un altro colpo.

L’osservato speciale potrebbe arrivare proprio da Milan-Dinamo Zagabria. Il suo nome è Mislav Orsic, ala sinistra classe 1992 che già in passato fu accostato a più riprese alla Serie A. Il salto di qualità verso un grande club non è mai arrivato, ma il talento cristallino, soprattutto nel dribbling e nell’uno contro uno è indubbio. Il connazionale di Rebic in stagione ha infatti già raggiunto la doppia cifra di gol e collezionato sei assist in un mix letale di velocità, forza, qualità tecnica ed ora anche esperienza che a buon mercato potrebbe essere intrigante. Ora a quasi 30 anni potrebbe passare l’ultimo grande treno della carriera di Orsic, che è valutato 10/15 milioni di euro ed ha un contratto lungo fino al 2026. È un pilastro della Dinamo e non sarebbe comunque facile nel caso, ma il Milan ha le chance di osservarlo comunque da vicino nel girone Champions.