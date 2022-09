Due per due: l'Inter rivoluziona l'attacco di Simone Inzaghi

Restyling in attacco per l’Inter alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez: il possibile due per due. Tutti i dettagli

È già vigilia di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi, impegnata domani sul campo del Viktoria Plzen. I nerazzurri non possono sbagliare in un girone da incubo con Bayern Monaco e Barcellona.

I nerazzurri hanno ritrovato il successo contro il Torino, al termine di un match piuttosto complicato anche per il reparto offensivo e deciso da Marcelo Brozovic. “Lautaro? Bravo come tutti gli altri. Insieme a Dzeko ha ricevuto pochi palloni puliti nel primo tempo, poi siamo riusciti a servirli meglio”, ha dichiarato Inzaghi nel post partita. “I risultati e le vittorie danno autostima, abbiamo vinto quattro partite su sei e abbiamo 12 punti. Stiamo crescendo singolarmente e come squadra, altrimenti partite come stasera non le vinciamo. Ora c’è il Viktoria Plzen, il calendario non ci aiuta con tre partite in sei giorni ma prepariamoci ad una trasferta insidiosa”. In assenza di Lukaku, sta mancando soprattutto l’apporto di Dzeko e Correa. In questo senso, non sono da escludere scenari a sorpresa in vista del prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, i possibili sostituti di Dzeko e Correa

Edin Dzeko è in scadenza di contratto nel 2023, mentre per il ‘Tucu’ Correa si è già parlato di possibile cessione nel corso della sessione estiva appena conclusa. Nella prossima estate non è così da escludere il doppio addio. Un possibile ‘restyling’ con due obiettivi sul taccuino di Marotta e Ausilio: Beto, che si sta confermando con la maglia dell’Udinese, e Marcus Thuram, attaccante del ‘Gladbach già seguito dalla società nerazzurra. Anche il francese è in scadenza di contratto nel 2023 e rappresenta un’importante occasione a parametro zero. Marotta è alla finestra.