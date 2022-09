Il Milan trema, sono ossessionati da Leao: cosa succede per il rinnovo

Passano le settimane, e non si allenta la presa del Chelsea per Rafael Leao: la strada del rinnovo col Milan si complica

Già protagonista di un avvio di stagione coi fiocchi – il portoghese è stato decisivo in parecchi gare, sulla scia di quanto fatto nella seconda metà della scorsa stagione – Rafael Leao lascerà il Milan orfano della sua classe proprio nel big match di San Siro contro il Napoli, in programma domenica prossima. L’espulsione rimediata a Marassi contro la Samp complica non poco i piani di Stefano Pioli, che perde il suo fuoriclasse proprio in concomitanza di uno scontro diretto.

Chissà se l’assenza del lusitano per la gara contro gli azzurri non possa anche essere l’occasione per mettersi a tavolino con la dirigenza rossonera per ridiscutere la questione rinnovo. Un passo delicato, decisivo, per determinare la permanenza di Leao al Milan negli anni a venire. Oltremanica infatti, il Chelsea incombe. Sempre di più . L’ex Lille è diventato l’ossessione di Todd Boehly, uno dei nuovi proprietari dei Blues.

Tuchel lo voleva, Potter pure: Leao sempre nel mirino del Chelsea

Come riportato dal portale ‘Givemesport.com‘, il pressing del club londinese avrebbe inziato a far breccia anche nei pensieri del calcatore. Beninteso, questo non significa che Leao abbia espresso la volontà di andare a Londra. Ma la consapevolezza di poter trattare l’allungamento dell’accordo col Milan a cifre sempre crescenti, quello sì. Il giocatore è sempre più al centro dei progetti della società meneghina, nonchè di quelli di Stefano Pioli, che non ha nascosto il suo disappunto per la decisione arbitrale di Genova nei confronti del suo attaccante.

Insomma, il Milan deve fare in fretta. La clausola da 150 milioni presente nel contratto del calciatore potrebbe, prima o poi, essere corrisposta dal Chelsea. Con tanti saluti al calciatore su cui il Milan intende costruire il suo futuro.