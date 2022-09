Skriniar perentorio sul futuro: “Questo è quanto dovete sapere”

Il centrale slovacco ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico Inzaghi, alla vigilia del secondo incontro di Champions League con il Viktoria Plzen

Manca un solo giorno al fischio d’inizio del secondo appuntamento della fase a gironi di Champions League, durante il quale l’Inter sarà ospite della compagine ceca del Viktoria Plzen.

Alla vigilia si è tenuta la consueta conferenza stampa, alla quale hanno preso parte non soltanto il tecnico Inzaghi ma anche il difensore centrale Milan Skriniar. Una mossa prevedibile, in quanto uno degli elementi più rappresentativi del gruppo nerazzurro. Così come prevedibile è stata la domanda sul suo futuro, in risposta della quale il calciatore non ha voluto rilasciare dettagli utili.

“Non ho mai parlato di mercato finora e non lo farà neppure in questa circostanza. Siamo arrivati fin qui per giocarci la partita, non per parlare del mio futuro o del mio contratto. Non è né il momento, né il posto giusto. Quando ci saranno novità lo saprete da me e da nessun altro”, ha dichiarato Skriniar con decisione.

Calciomercato, Skriniar non risponde: c’è l’opzione rinnovo con l’Inter

Lo slovacco ha dunque allontanato ogni forma di interessamento sulla situazione legata al suo rapporto lavorativo con l’Inter, rimandando novità ed approfondimenti ad un secondo momento. Stando agli ultimi aggiornamenti, in ogni caso, il suo profilo resta fortemente legato all’orbita del Chelsea e del Paris Saint-Germain, ma la sua volontà sembrerebbe quella di restare a Milano. La dirigenza stringerà durante la sosta Nazionali, per colmare soprattutto il gap economico saltato fuori di recente. Le richieste della sua entourage si assesterebbero intorno ai 6,5 milioni di euro netti a stagione, staccando il primato di calciatore più pagato dietro al solo Lukaku.