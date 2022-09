Rivoluzione Milan, vendetta e colpo a zero dall’Inter

Il Milan prepara la rivoluzione e non solo, pronta anche la vendetta sull’Inter: idea colpo a parametro zero

Milan che continua a vincere in campionato e ora è chiamato a farlo anche in Europa dopo il pareggio contro il Salisburgo nella prima di Champions League. Anche l’Inter è tornata a conquistare i tre punti dopo la doppia sconfitta nel derby e contro il Bayern Monaco.

L’estate prossima però tra i due club potrebbe svilupparsi un nuovo intreccio di mercato. I rossoneri sono pronti a una rivoluzione e il primo colpo potrebbe essere al ‘vendetta’ ai danni dell’Inter.

Calciomercato Milan, de Vrij a zero in estate: vendetta sull’Inter e rivoluzione in difesa

Il passaggio dal Milan all’Inter a parametro zero da parte di Hakan Calhanoglu non è sicuramente stato accolto bene dai tifosi rossoneri lo scorso anno. Ma il Milan potrebbe mettere in atto la ‘vendetta’ durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Infatti i rossoneri potrebbero passare alla difesa a tre, come già fatto nel derby e contro la Sampdoria, conquistando due vittorie su due. Così in caso di rivoluzione nel modulo il Milan potrebbe pensare a Stefan de Vrij come primo rinforzo per la retroguardia. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 con i nerazzurri e potrebbe partire a parametro zero. Milan sulle sue tracce e pronto ad attuare la ‘vendetta’.