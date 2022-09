È caos Griezmann, così diventa un’occasione per Inter e Juventus

Non finiscono i problemi per Antoine Griezmann: l’attaccante francese dell’Atletico Madrid al centro di una querelle molto particolare

Il futuro di Antoine Griezmann resta molto incerto: il talentuoso giocatore francese dovrà prendere una decisione per mettere in mostra le sue qualità.

Continua la guerra, inoltre, Barcellona e Atletico Madrid per lo stesso giocatore di Simone come svelato da “El Larguero” di Cadena SER. Come riferito da Sique Rodriguez, Griezmann è già totalmente un giocatore dell’Atletico Madrid, come svelato dell’ente presieduto da Joan Laporta. Il trasferimento è arrivato con la formula di 1+1: anche se avesse giocato il 50% il primo anno il francese, i “Colchoneros” avrebbero dovuto sborsare 40 milioni di euro per lui.

Calciomercato, Griezmann verso l’addio

Secondo l’Atletico le modalità sono differenti con Simeone che ormai lo inserisce soltanto a trenta minuti dalla fine. Come riportato dal Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe già comunicato alla dirigenza dei “Colchoneros” che Griezmann ha già adempiuto alla clausola nel suo primo anno: ciò non dipende dai minuti che gioca nella sua seconda stagione con la maglia dell’Atletico Madrid.

Così lo stesso talentuoso giocatore francese è al centro di numerose polemiche tra i due club spagnoli. Inter e Juventus continuano a monitorare la situazione in ottica futura per arrivare così anche a rinforzare il reparto offensivo. Da anni Griezmann è stato accostato alle big d’Italia senza trovare un accordo definitivo, che potrebbe arrivare dopo questa situazione.