Restyling sulla fascia: Allegri ha trovato il suo erede

Con un Cuadrado sul viale del tramonto, la Juventus cerca un giocatore che possa sostituirlo sulla fascia destra: attenzione al profilo di Max Aarons

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a sfidare la Salernitana in occasione della sesta giornata del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, che martedì hanno fatto il loro esordio in Champions League contro il PSG di Kylian Mbappe, cercano la continuità giusta in Italia dove, nonostante l’intermezzo della vittoria interna contro lo Spezia, hanno ottenuto due pareggi con la Roma di Josè Mourinho e con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Anche in questa stagione, la seconda dal ritorno di Massimiliano Allegri alla Continassa, il gioco della Juventus stenta a decollare e sono subito iniziate ad arrivare le critiche per la Vecchia Signora e per il tecnico livornese che deve invertire la rotta, nonostante i tanti infortuni, uno su tutti quello di Paul Pogba, che verosimilmente rientrerà a pieni regimi per i colori bianconeri dal mese di gennaio.

In sede di calciomercato, la Juventus è stata di certo una delle grandi protagoniste del campionato italiano. A Torino sono arrivati molti grandi nomi del calcio locale ed europeo, basti pensare all’arrivo di Angel Di Maria, o a quello di Leandro Paredes. In vista della prossima estate invece, i bianconeri sarebbero al lavoro per un restyling sulle fasce, sia a sinistra che a destra. Quest’ultimo reparto potrebbe vedere l’addio di Juan Cuadrado, o comunque un ridimensionamento del suo ruolo che aprirebbe all’arrivo di un nuovo giocatore pronto a prendere il posto da titolare: occhio al nome di Max Aarons, terzino destro del Norwich.

Calciomercato Juventus, obiettivo Aarons a destra per l’estate

Aarons, attualmente in Championship con il Norwich retroscesso nella scorsa Premier League, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma un contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe aprire ad una cessione ad un anno dal termine dell’accordo con la società inglese. Inoltre, un’eventuale permanenza nella seconda divisione potrebbe spingere il giocatore britannico a scegliere di cambiare aria.