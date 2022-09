Sarà Real Madrid o Betis: Pioli non ci spera più

Il centrocampista di proprietà del Real Madrid è con un piede verso la permanenza e un altro verso il Betis, il Milan non può che restare a guardare

Per diverso tempo si è parlato di lui come uno dei profili maggiormente vicini allo stile di gioco di Stefano Pioli e del suo Milan. Con il passare delle settimane, in piena sessione di mercato, le voci relative ad un suo possibile trasferimento in Italia si sono però man mano affievolite.

Oggi il futuro di Dani Ceballos resta ancora incerto, ma non si tratterà di Milan: da un lato il centrocampista spagnolo sente il pressing di Carlo Ancelotti per discutere con la dirigenza di un rinnovo con il Real Madrid; dall’altro ci sono i funzionari del Betis Siviglia che non hanno alcuna intenzione di mollare l’osso. Resta infatti in cima agli obiettivi di mercato per tutto il resto della attuale stagione sportiva, cosicché ci sia la possibilità di prelevarlo a parametro zero nel caso in cui decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023.

Calciomercato, per Ceballos niente Milan: Betis molto vicino

Stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, Ceballos starebbe temporeggiando il più possibile per arrivare a disputare i Mondiali a mente fresca. Soltanto dopo si tratterà del suo futuro. In ogni caso, Florentino Perez è restio a lasciar andare un suo calciatore senza monetizzarne la cessione. Pertanto potrebbe nascere un sottile gioco di convenienza tra le due parti contendenti.