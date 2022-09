Duello Milan-Juve: occhi puntati in Olanda

Milan e Juventus guardano già alle prossime occasioni di calciomercato: duello in vista per il centrocampista

La sessione estiva di calciomercato ha portato non poche novità alle big di Serie A. Dal ritorno di Lukaku all’Inter a quello di Pogba alla Juventus, passando per De Ketelaere al Milan e Dybala alla Roma.

Adesso, però, sia la ‘Vecchia Signora’ che il ‘Diavolo’ sono orientati a pianificare i prossimi colpi. Occhi in Europa ed in particolar modo in Belgio.

Colpo a centrocampo: Milan e Juve alla finestra

Uno dei talenti che sarà protagonista nelle prossime ore in Europa League può diventare un obiettivo concreto per le squadre di Allegri e Pioli. Questa sera, dopo gli impegni di Champions League, andrà in scena anche l’Europa League. E tra i club pronti ad esordire vi è anche la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata all’Olimpico contro il Feyenoord. Ed è proprio dalla società olandese che Milan e Juventus hanno intenzione di porre le proprie attenzioni, in vista del 2023.

Sotto la lente di ingrandimento di Cherubini e Maldini è finito Orkun Kokcu, centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Groningen. Tra pochi mesi, però, il suo futuro potrebbe essere in Serie A. Dopo aver collezionato 51 presenze l’anno scorso, con ben 9 gol e 9 assist all’attivo, è diventato un profilo fondamentale per la rosa di Arne Slot.

Situazione dunque in divenire, con Kokcu che si metterà in mostra questa sera: Juventus e Milan le spettatrici interessate.