Hazard torna di moda: Juventus e Milan sfruttano l’occasione

Il gol all’esordio in Champions potrebbe cambiare il destino del giocatore belga: Juve e Milan provano a reinserirsi

Alle soglie della quarta stagione con la maglia del Real Madrid, Eden Hazard è giunto ad un bivio. Tormentato dagli infortuni e, secondo qualche maligno, da un comportamento non esattamente professionale durante le prime tre stagioni, il belga pare aver iniziato con un piglio diverso la nuova annata.

A parte il gol, che comunque non guasta mai, messo a segno nella gara di esordio stagionale delle Merengues contro il Celtic, l’ex Chelsea sembra essersi messo in testa di riguadagnare la considerazione di Ancelotti. Il club spagnolo, che pagò ben 115 milioni per il suo cartellino nel luglio del 2019, rifiuta l’idea di registrare una sanguinosa minusvalenza a bilancio. Questo è stato, per tutta l’estate, il motivo per cui Hazard è stato fondamentalmente tolto dal mercato. Se però il giocatore torna ad essere almeno parzialmente il campione che era, le cose potrebbero cambiare.

Hazard rinasce,Juve e Milan alla finestra

Il valore del mercato del più vecchio dei fratelli Hazard calciatori, potrebbe crescere. Sempre lontanissimo da una valutazione di mercato che possa avvicinarsi alle cifre astronomiche spese per il suo cartellino, il giocatore potrebbe però partire in prestito. Juve e Milan, che anni fa hanno strizzato l’occhio più di una volta al belga, potrebbero tornare in corsa per un colpo tutto sommato low cost da mettere a segno a gennaio.

Gli ottimi rapporti che possono vantare sia bianconeri che rossoneri con la dirigenza merengue sono un buon viatico per un dialogo proficuo. Il contratto di Hazard scade nel 2024, e certamente Florentino Perez non è intenzionato ad aprire il tavolo delle trattative. Il giocatore potrebbe dunque fare le fortune di una delle due big italiane, sempre a caccia di profili utili da inserire a stagione in corso.