Juve, la clausola cambia tutto: svolta Allegri

Allegri-Juventus, c’è il pressing da parte della dirigenza: adesso tutto può cambiare grazie alla clausola

L’inizio di stagione della Juventus non è stato, fino a questo momento, certamente esaltante. La squadra bianconera ha visto mutare in modo considerevole la rosa durante il calciomercato estivo, tra addii (Dybala, Chiellini, Morata e Bernardeschi su tutti) e arrivi (Pogba, Di Maria, Bremer e Milik).

Adesso, però, le attenzioni in casa bianconera oltre che al campo sono tutte rivolte su Massimiliano Allegri.

Juventus-Allegri, ‘pressing’ per il ribaltone: lo scenario

Dalle recenti dichiarazioni alle scelte, più che discutibili, nelle ultime uscite in campionato, l’allenatore toscano è finito nuovamente nel mirino dei tifosi juventini. Nel contratto di Allegri, secondo quanto riportato da Marcello Chirico a ‘7Gold’, sarebbe presente una clausola rescissoria che permetta alla società di Andrea Agnelli di liberarsi dell’allenatore, dopo due anni dalla firma con la Juventus. Un modo, per la Juventus, di salvaguardarsi dopo gli ‘errori’ commessi con Sarri e Pirlo che sono costati diversi milioni: evitare, dunque, che in caso di esonero la Juventus continui a pagare fino alla fine il ricco contratto di Massimiliano Allegri.

Dopo due anni, quindi il prossimo 30 giugno, il club potrebbe esercitare tale clausola per sciogliere il vincolo contrattuale con il tecnico livornese e, dunque, sostituirlo con un nuovo allenatore. E questa strada, nonostante la fiducia in Allegri sia ancora piena nonostante le deludenti prestazioni, sembrerebbe la via scelta da parte della dirigenza torinese.

Diversi i profili della dirigenza della Juventus che spingerebbero affinchè Allegri andasse via anticipatamente, rispetto alla scadenza (giugno 2025). Adesso la Juventus sarà chiamata a vincere, e soprattutto convincere, nel prossimo turno di campionato all’Allianz Stadium contro la Salernitana di Nicola.