Ha conquistato Gattuso: finalmente il terzino per la Juventus

La Juventus e Massimiliano Allegri hanno bisogno a tutti costi di un terzino. Dalla Spagna arrivano notizie confortanti per un pallino del mister toscano

I bianconeri hanno seri problemi di organico e, con i 7 infortunati attualmente in infermeria, Allegri in questo inizio stagione è stato costretto a non poche rivoluzioni tattiche.

Il gioco della Juve ne ha indubbiamente risentito, perché tra tutti uno dei ruoli più richiesti da Allegri è quello del terzino sinistro. Nella sfida di Champions contro il PSG il mister ha schierato la difesa a 3, un po’ per scelta, ma anche per necessità dovute alle carenze in organico. Dal Valencia arrivano suggestioni che fanno sorridere Allegri, in quanto il terzino sinistro Toni Lato sta man mano scalando le gerarchie sulla fascia sinistra della squadra allenata da Gattuso. Il ventiquattrenne durante la scorsa stagione è rimasto nell’ombra e addirittura era una terza scelta, ma il suo inizio stagione in Liga sta stupendo sia Gattuso che Lim, proprietario del club.

Toni Lato scalza un big: Juventus alla finestra

Era già stato accostato alla Juventus nei mesi scorsi e ora la pista Gayà si scalda nuovamente. Il calciatore di 27 anni sta scontando una squalifica, ma la cosa più rilevante sarebbe la sua titolarità in bilico. Inoltre il Valencia non se la sta passando bene con i conti e José Luis Gayá porterebbe buoni incassi qualora venisse venduto. La Juventus quindi potrebbe tentare l’affondo a gennaio, anche perché la concorrenza dell’Atletico Madrid e del Barcellona è molto forte. Lim, viste le difficoltà economiche, potrebbe anche pensare di scendere ben al di sotto della valutazione attuale di Gayà, che si attesta attorno ai 40 milioni di euro. Poi, se consideriamo che il contratto del terzino scadrà a giugno del 2023, le trattative potrebbero essere ancora più semplici. Toni Lato è entrato nei cuori del Mestalla e Gayà non accetterà di ricoprire un ruolo da seconda linea.