Ha stregato Maldini: addio al Milan e sostituto dalla Champions

Il Milan può dire addio ad una pedina rossonera durante la finestra invernale del calciomercato: sostituto dalla Champions, Maldini stregato

Sono tornate finalmente le notti di Champions. Quelle notti che ci fanno sognare, dove il calcio si esprime ai suoi massimi livelli ed è in grado di sfiorare il concetto inarrivabile di perfezione. In Europa, nella massima competizione, vuole ritagliarsi nuovamente uno spazio rilevante anche il Milan. È la storia del ‘Diavolo’ che obbliga la squadra lombarda a competere ad alti livelli pure nel contesto in questione.

Chiaramente, sarà necessario raggiungere determinati traguardi a piccoli passi. E per far sì che ciò avvenga bisognerà essere consapevoli della propria forza, senza eccedere in presuzione o, al contrario, timore verso l’avversario. La prova di ieri contro il Salisburgo, in trasferta, si può considerare positiva nel complesso. Non era affatto facile affrontare la truppa austriaca. Non a caso, il gruppo targato Stefano Pioli nel primo tempo – intorno alla mezz’ora – è andato in svantaggio a causa della rete firmata Okafor. Giroud e compagni, però, hanno saputo reagire, trovando il pareggio con Saelemaekers dopo poco più di dieci minuti di gioco. Nel finale sono pure andati a un passo dal centrare l’obiettivo tre punti, ma il tiro (deviato) di Leao si è stampato sul palo alla sinistra dell’estremo difensore.

Calciomercato Milan, Adli può salutare: rimpiazzo dalla Champions

Va detto comunque che il Milan dovrà elevare gli standard già dalla prossima sfida, a maggior ragione tenendo conto del sorprendente successo della Dinamo Zagabria ai danni del Chelsea. Dettaglio che complica non poco il girone in cui militano i rossoneri. Si sa, inoltre, che la Champions è un’ottima vetrina per i giovani talenti ancora da scoprire. Lo sa bene il direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi Paolo Maldini, ieri rimasto letteralmente folgorato dalla prestazione messa in scena da Nicolas Seiwald – tra i migliori in campo -.

Parliamo di un centrocampista centrale classe 2001, di nazionalità austriaca. Le sue qualità fuori dal comune sono saltate all’occhio della dirigenza meneghina e non è da escludere che il Milan decida di prelevare il suo cartellino (valutazione sui 20-25 milioni di euro) in futuro, magari nella finestra invernale del calciomercato. Adli, in tal caso, potrebbe fare percorso inverso, andando in prestito al Salisburgo. Difatti, il francese ex Bordeaux non convince ancora i rossoneri, di conseguenza potrebbe continuare la crescita lontano da Milano.