La bocciatura è netta: “L’Inter doveva mandarlo via”

Arrivano altre due bocciature pesanti per un calciatore di proprietà dell’Inter: “Dovevano mandarlo via, non può giocare a questi livelli”

Dopo Juventus e Milan, stasera tocca all’Inter scendere in campo. I nerazzurri debutteranno in Champions League tra poche ore contro il Bayern Monaco targato Nagelsmann. Subito un banco di prova di altissimo livello per la squadra guidata da mister Simone Inzaghi, capitata in un girone letteralmente infernale ai sorteggi in quel di Nyon.

“La gara di domani deve essere un’opportunità per noi, perché viene dopo la delusione del Derby“, questo il pensiero del tecnico piacentino (intervenuto alla vigilia in conferenza stampa). Bisogna, dunque, andare oltre al timore verso il prestigioso avversario, cercando di uscire da San Siro con un risultato positivo. Il che potrebbe dare un innesto di fiducia alla truppa non indifferente anche in ottica campionato. Sulla carta potremmo quasi definirla un’impresa, ma la ‘Beneamata’ ha l’obbligo di provarci. C’è parecchia curiosità sul fronte portiere: oggi, infatti, avverrà il debutto da titolare di Onana, con Handanovic che in questa occasione siederà in panchina e lascerà spazio al nuovo estremo difensore. Sullo sloveno – non impeccabile pure nel Derby – piovono, da un po’ di tempo, numerose critiche da parte di tifosi ed esperti del settore. In parecchi oramai vorrebbero che il cambio in porta diventasse definitivo.

Inter, Agresti e Focolari su Handanovic: doppia bocciatura

Il giornalista Stefano Agresti si è espresso al riguardo ai microfoni di ‘Radio Radio’, bocciando nettamente Handanovic: “Doveva essere congedato per tempo, mi sembra che l’Inter stia pagando il tributo verso un portiere che da almeno due anni è un altro giocatore. Non è più lui. Ogni tanto realizza una grande parata, ma commette tanti errori. Una grande squadra deve avere la forza di rescindere il cordone con un giocatore che per tanti anni è stato grande. È stato un simbolo e rimarrà un simbolo anche in futuro, ma non è più un grande calciatore“.

Condivide il pensiero del collega Furio Focolari: “Handanovic non è più un giocatore adatto a questi livelli, il gol di Giroud nel Derby lo paravo pure io – ha dichiarato Focolari sempre a ‘Radio Radio’ -. Ormai non garantisce più certezze e a questi livelli non può giocare. Non so se Onana è l’uomo giusto per sostituirlo. All’Ajax alternava grandi parate ad alcune papere. Se Inzaghi farà il cambio in porta, sarà importante ai fini del campionato“.