Vuole giá tornare al Milan: cambia tutto

Dopo il pari contro in Champions League, spunta la clamorosa ipotesi di mercato: l’ex Milan vuole tornare da Pioli

L’1-1 in casa del Salisburgo non è certamente il risultato che Stefano Pioli ed i tifosi del Milan si aspettavano di ottenere all’esordio in Champions League. Il ‘Diavolo’, in attesa di scendere in campo sabato prossimo a ‘Marassi’ contro la Sampdoria, è sempre vigile in ottica calciomercato.

Pochi colpi ma mirati. Questa la filosofia che ha contraddistinto l’ultima sessione estiva del club di via Aldo Rossi, passato poi ufficialmente nelle mani di ‘RedBird’.

Nostalgia rossonera: l’ex vuole ancora il Milan

Adesso, però, il grande ex è pronto a fare ritorno: la sua voglia di Milan è forte e si è pentito di aver lasciato la squadra campione d’Italia. Sono stati diversi gli addii che hanno contraddistinto l’estate rossonera. Pioli ha perso infatti due importanti pedine, che hanno dimostrato di essere decisive nella corsa scudetto della passata stagione. Alessio Romagnoli e soprattutto Franck Kessie, titolare inamovibile nella mediana dei campioni d’Italia che ha deciso poi di firmare, a zero, con il Barcellona. Ed è proprio l’ivoriano il giocatore che, negli ultimi tempi, avrebbe rimpianto i colori rossoneri.

La situazione a Barcellona è molto diversa da quello che avrebbe mai immaginato, con Xavi che lo ha impiegato per soli 37′ in 3 presenze nella Liga. Un bottino più che magro, che ha portato al malcontento del talento ivoriano classe ’96. Kessie ha intenzione di giocare con continuità e potrebbe provare a sondare il terreno per un clamoroso ritorno in quel di Milanello.

Operazione, eventualmente, molto complessa: l’ivoriano prende 6,5 milioni a stagione ed il Barcellona difficilmente lo lascerebbe partire a titolo gratuito.