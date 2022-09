Scambio e doppio ko: la Juve perde anche Zaniolo

La Juventus dopo un mercato estivo da grande protagonista, rischia di perdere due gioielli: lo scenario che coinvolge anche Zaniolo

Quella appena trascorsa ha rappresentato una sessione di calciomercato importante per la Juventus. Molto è cambiato agli ordini di Massimiliano Allegri: la rosa ha rivisto il ritorno di Paul Pogba, così come le firme illustri di Di Maria, Bremer ed infine Arek Milik.

Colpi di assoluto spessore che, tuttavia, non saranno gli ultimi. Già il prossimo gennaio il ds Cherubini proverà ad operare nei settori in cui c’è maggiore urgenza: dalla difesa alla corsia mancina, i piani sono chiari.

Scambio con Zaniolo: Juve su tutte le furie

Attenzione, però. Perché in vista dell’estate 2023 Nicolò Zaniolo potrebbe allontanarsi definitivamente dai colori bianconeri. Il fantasista di Mourinho, già molto vicino a vestire la maglia della Juventus lo scorso luglio, pare quindi destinato ad altri lidi. Ed il 22 romanista potrebbe finire quindi in Premier League, dove l’Arsenal sembra pronta a tornare alla carica per lui. I giallorossi non escludono un possibile affare, in scambio: e l’unica pedina che stuzzicherebbe Tiago Pinto per dare il via libera alla cessione di Zaniolo è quella di Gabriel. Il forte difensore brasiliano, arrivato nell’estate 2020, viene valutato 40-45 milioni di euro.

Al pari dello stesso Zaniolo, con Roma ed Arsenal che potrebbero dare il via ad un suggestivo scambio. I giallorossi, è chiaro da tempo, sono a caccia di un leader difensivo che prenda le redini della retroguardia di Mourinho: il poker incassato dall’Udinese, in tal senso, ha lanciato un allarme importante, concreto. Situazione dunque in divenire ma se l’Arsenal decidesse di mettere sul piatto il cartellino di Gabriel, la Roma potrebbe davvero riservare alla Juventus una doppia beffa.

Oltre al trequartista giallorosso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ segue da tempo il centrale classe ’97 che, dunque, potrebbe approdare nella Capitale.