Clamoroso Griezmann, così può andare davvero alla Juventus

Clamoroso Griezmann, l’attaccante francese può davvero diventare un obiettivo della Juventus: lo scenario che lo porta in bianconero

Antoine Griezmann alla Juventus, l’idea può prendere piede nei prossimi mesi. I bianconeri in attacco, al momento, sono sold-out con l’arrivo di Milik che ha dimostrato di saper giocare al fianco di Vlahovic o al suo posto.

Le occasioni però vanno sfruttate e una può arrivare dalla Spagna, in un intreccio che coinvolge Madrid e Barcellona. Nella Capitale gioca (poco), al momento, Antoine Griezmann, attaccante ancora di proprietà dei blaugrana. L’Atletico potrà riscattarlo a fine stagione versando 40 milioni di euro. Una cifra che dalle parti del Wanda Metropolitano sembrano non aver voglia di sborsare.

Ecco allora la strategia che Simeone sta eseguendo alla lettera: non far scattare l’obbligo di riscatto. Per riuscirci, il francese è impiegato con il contagocce a causa di una clausola che obbligherebbe i ‘Colchoneros’ a riscattarlo nel caso in cui il calciatore resti in campo più della metà del tempo nelle partite in cui è disponibile.

Calciomercato Juventus, offerto Griezmann

I 109 minuti nelle quattro partite di campionato fin qui disputate, sono un evidenza segnale della scarsa volontà da parte dell’Atletico di sborsare la cifra del riscatto. Se così fosse, a fine stagione Griezmann farà ritorno al Barcellona, difficilmente però per rimanerci.

Qui entra in scena la Juventus che con i catalani ha un buon rapporto. Proprio da Barcellona potrebbe arrivare la proposta tentatrice ai bianconeri: prendere Griezmann la prossima stagione. Un’idea che potrebbe allettare la società piemontese, stuzzicata dalla possibilità di mettere a segno un colpo importante.