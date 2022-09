Juve ko, pari Milan: avvio in chiaroscuro per le italiane in Champions

Juventus sconfitta, pareggio per il Milan: inizia così l’edizione 2022/2023 della Champions League per le italiane

Sorride a metà il Milan, amaro in bocca per la Juventus. I bianconeri impattano sul Paris Saint-Germain di Mbappé, punto da non buttare per la squadra di Pioli.

Dopo soli 6’ il Paris Saint-Germain è avanti: in gol il solito Mbappé che sfrutta a dovere un assist da cineteca di Neymar. L’asso francese si ripete al 22’, ribadendo in rete la palla dopo una bellissima azione sull’asse Verratti-Hakimi. La Juventus aveva provato a reagire con un colpo di testa di Milik, ma la conclusone del polacco è stata respinta da un attento Donnarumma. Il portiere sbaglia però l’uscita sugli sviluppi di un corner, permettendo a McKennie di riaprire il match in avvio di ripresa. Poi un grande intervento di Gigio a dire ‘no’ a Vlahovic.

Predominio territoriale del Salisburgo che sblocca il risultato poco prima della mezz’ora: Okafor è bravo a battere Maignan dopo un buon pallone recuperato da Fernando ai danni di Bennacer. Il Milan non si scoraggia e trova il gol del pareggio prima dell’intervallo. A realizzarlo è Saelemaekers, bravo a concludere di prima su assist di Rafael Leao. Rossoneri che possono essere soddisfatti anche alla luce della sconfitta del Chelsea sul campo della Dinamo Zagabria.

Champions League: risultati e classifica delle italiane

Salisburgo-Milan 1-1

28’ Okafor, 40’ Saelemaekers

Dinamo Zagabria-Chelsea 1-0

13’ Orsic

Classifica girone E: Dinamo Zagabria 3, Salisburgo 1, Milan 1, Chelsea 0

Paris Saint-Germain – Juventus 2-1

5’ e 22’ Mbappé, 53’ McKennie

Benfica – Maccabi Haifa 2-0

50’ Rafa Silva, 54’ Grimaldo

Classifica girone H: Benfica 3, PSG 3, Juventus 0, Maccabi Haifa 0