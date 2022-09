Indizio e addio Leao: ‘decide’ tutto Mbappé

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dai colori rossoneri: svolta Mbappè, adesso rispunta l’offerta per il portoghese

Il calciomercato estivo si è appena concluso ed i club di tutta Europa hanno mosso le pedine giuste per provare a vivere una stagione da protagonista. E tra i nomi che ha monopolizzato gli ultimi mesi vi è certamente quello di Kylian Mbappè.

Il campione francese, sedotto senza sosta dal Real Madrid, ha alla fine deciso di restare al PSG. Al ‘New York Times’ le parole di Mbappè hanno spaventato non poco, nuovamente, i tifosi del Paris Saint Germain.

Mbappè spaventa: riecco Leao

Al centro di tutto sempre il Real Madrid di Florentino Perez a cui l’attaccante potrebbe riaprire presto le porte: “Non si sa mai cosa potrà accadere. Non ho mai giocato lì, ma sembra che sia casa mia o qualcosa del genere”. Il classe ’98 ha recentemente rinnovato fino al 2025: ma potrebbe non bastare. Ecco perchè il PSG non molla la pista che porta a Rafa Leao, per il quale potrebbe tornare a presentare la super offerta, tanto temuta dai tifosi del ‘Diavolo’. Con Mbappè a Madrid, i parigini potrebbero muoversi sul portoghese proponendo al Milan una cifra vicina ai 130 milioni di euro.

Offerta difficile da rifiutare, con la prossima sessione estiva di calciomercato che rischia di infiammarsi sul triplo asse Madrid-Parigi-Milano. Leao, dopo aver trascinato i rossoneri nel derby con una doppietta, è adesso concentrato sul suo percorso con la squadra di Pioli. Da valutare anche la volontà di ‘RedBird’: se fare cassa con l’ex Lille e reinvestire, o blindarlo con un ricco rinnovo che non è ancora arrivato ufficialmente.

Leao in questo primo scorcio di stagione ha segnato 3 reti e firmato 2 assist vincenti in 5 partite in Serie A con il Milan.