Inter-Bayern, Inzaghi non dimentica: “Ecco l’errore più doloroso nel Derby”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions contro il Bayern Monaco

Tra poco più di 24 ore l’Inter farà il suo esordio in Champions League. Riparte finalmente la competizione più prestigiosa d’Europa e i nerazzurri, che ai sorteggi hanno pescato un vero e proprio girone thriller, partono subito forte. Domani, a partire dalle 21:00, la squadra guidata da Simone Inzaghi scenderà in campo a San Siro per affrontare la potente armata del Bayern Monaco.

Il tecnico piacentino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, rilasciando alcune dichiarazioni diversi argomenti. Soffermandosi, per cominciare, sull’importanza dei tifosi: “Sono importantissimi per noi, domani ci daranno una grande mano. Il nostro girone è molto competitivo. La partita contro il Bayern deve essere un’opportunità, perché viene dopo la delusione del Derby“.

BARELLA E BASTONI: “Cosa gli chiedo di migliorare? Penso non sia il caso di parlare dei singoli. Tutta la squadra deve salire di condizione. Per domani manca un allenamento e ho diversi dubbi sulla formazione. Il nostro compito è fare 10 punti in questo girone, lo sappiamo. È più difficile rispetto allo scorso anno. Ma la gara di domani deve essere un’opportunità per noi“.

DERBY: “Sabato ci sono stati dei momenti in cui noi abbiamo fatto meglio di loro e viceversa. È avvenuto un passaggio a vuoto che una squadra come la nostra non deve concedere. Avremmo meritato il pareggio, ma dobbiamo lavorare di più. Io per primo“.

ONANA: “Quando c’è una sconfitta si cercano i capri espiatori, è normale. La colpa è dell’Inter e mia in quanto allenatore. Questo campionato sta andando più a rilento. Tutti quanti dobbiamo cercare di migliorarci ogni giorno“.

MANE: “È stato nostro avversario già l’anno scorso con la maglia del Liverpool. Parliamo di un grandissimo calciatore, con un’intensità incredibile. Ci aspettano partite difficili, ma stimolanti“.

ANCORA DERBY: “Quando ci sono sconfitte del genere, bisogna analizzarle. L’errore più doloroso è il gol del pareggio. Lì la squadra ha smesso di fare ciò che stava facendo. Può capitare un episodio negativo contro grandi squadre, ma poi bisogna reagire meglio“.

Inter-Bayern Monaco, Inzaghi: “Mkhitaryan può giocare dall’inizio”

MKHITARYAN: “È un giocatore di qualità e quantità, che ci aiuterà moltissimo. Lavora da una settimana a pieno regime, può essere una soluzione dall’inizio, anche per il campionato. Domani deciderò“.

GOSENS: “Si sta allenando molto bene. È un professionista esemplare. L’anno scorso ha perso una stagione intera. Sta pagando questa lunga inattività, però sono contento di come si sta allenando. Spetterà a me, poi, decidere quando sarà il suo momento“.

BAYERN MONACO: “Ho visto le loro ultime due gare e a livello di statistiche, al di là dei risultati, non c’è stata partita. Hanno un’intensità e un’aggressività tale da essere una delle squadre migliori in Europa“.

ERRORI: “Nel calcio ogni giorno ci sono le critiche. Mi piace ascoltare quelle costruttive, perché mi stimolano a fare meglio. Io devo fare decine di scelte ogni giorno, cercherò sempre di farle solo per il bene dell’Inter“.