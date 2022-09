Lo svincolato di lusso sceglie la Liga: Inter e Roma al palo

Uno dei giocatori rimasti senza squadra dopo la chiusura del mercato potrebbe accasarsi al Sivilgia dell’ex Ds della Roma

Le ultime ore del mercato estivo, solitamente frenetiche ma raramente foriere di grandi colpi last minute, sono vissute sul filo del possibile acquisto a sorpresa da parte anche delle big del nostro calcio. Nello specifico, le esigenze di Roma e Inter erano e sono quelle di infoltire la difesa con un difensore di livello. I meneghini hanno messo una ‘toppa’ alla situazione ingaggiando Francesco Acerbi, mentre i giallorossi, nonostante i velati richiami di Mourinho dopo Roma-Monza, sono rimasti al palo.

Il gigante francese Dan-Axel Zagadou, svincolatosi dal Borussia Dortmund, era finito nel mirino delle due società italiane nelle battute finali del mercato ma anche oltre, considerando che i giocatori senza contratto possono essere tesserati in qualunque momento. Ex enfant prodige del calcio transalpino, il difensore ha vissuto un vero e proprio calvario con gli infortuni. Una serie di problemi che basterebbe per un’intera carriera: peccato che il centrale abbia solo 23 anni. La voglia di rimettersi in gioco è tanta: se torna integro fisicamente il francese è un difensore di tutto rispetto.

Inter e Roma tentennano: Zagadou corre da Monchi

Inter e Roma hanno guardato con interesse al profilo ormai ex giallonero, ma senza mai affondare il colpo. La volontà di tenersi da parte un gruzzoletto per magari acquistare un altro giocatore a gennaio – dopo il Mondiale– ha avuro certamente il suo peso. In siffatta situazione, si è inserito una vecchia conoscenza del club capitolino.

Ramon Monchi, Ds del Siviglia ma ex dirigente per due anni della società giallorossa, ha fatto subito sua la necessità, espressa dal tecnico Julen Lopeteguei, di piazzare un colpo per la difesa stante l’infortunio del brasiliano Marcao. I contatti con l’entourage di Zagadou, assicura il portale ‘Elgoldigital‘ sono avviati: la destinazione andalusa si fa sempre più probabile…