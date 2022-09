Colpaccio in saldo, subito alla Juventus a gennaio

Occasione per la Juventus per un possibile ritorno di fiamma, stavolta in saldo: può arrivare subito nel calciomercato invernale

“Prenderlo è stato un rischio ma, a differenza di quanto accaduto l’anno scorso col pari ruolo Saul, spero si ambienti subito al Chelsea. C’è sempre un rischio in tutto e in ogni affare dell’ultimo minuto”.

Thomas Tuchel ha presentato così il colpo Zakaria dalla Juventus da parte del Chelsea: “Questa è stata un’opzione che è arrivata molto tardi. Non è legata ai numeri che avremmo dovuto avere a centrocampo ma alla situazione che, in realtà, stiamo vivendo. Abbiamo Kovacic con problemi al ginocchio, così come Loftus-Cheek, anche se quest’ultimo è sulla via del recupero. Abbiamo pensato ci servisse un rinforzo in più in quella zona del campo”. L’operazione ha accontentato tutte le parti in causa, anche la Juventus che aveva la necessità di sfoltire la rosa e il centrocampo con lo svizzero di fatto già bocciato da Massimiliano Allegri. La dirigenza, però, continua a sondare il mercato e studia già un nuovo colpo ‘alla Zakaria’.

Calciomercato Juve, Tielemans può arrivare subito

Uno dei centrocampista seguiti dalla dirigenza della Juve nel corso delle ultime sessioni di calciomercato è Youri Tielemans. Il talento belga è in scadenza di contratto nel 2023 con il Leicester e rappresenta un’importante occasione per la società bianconera. Dal prossimo gennaio, infatti, il centrocampista potrà accordarsi a parametro zero con un nuovo club. Ma non solo. Come per Zakaria, la Juventus potrebbe tentare il colpo anticipato a gennaio, sborsando una cifra di circa 15-20 milioni di euro per portare subito il giocatore a Torino anticipando la concorrenza. Occhi puntati, dunque, anche sul profilo di Tielemans.