Niente rinnovo per de Vrij: duello in Serie A per il colpo a parametro zero

Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter, dovrebbe lasciare a parametro zero e potrebbe finire nel mirino di Juventus e Roma: le ultimissime notizie di calciomercato

La giornata di sabato ha consegnato alcuni verdetti pesanti in ottica Serie A.

Il primo è arrivato dall’Artemio Franchi dove la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha fermato una Juventus decisamente arida di idee e priva di gioco, se non per l’azione del gol siglato da Arek Milik, centravanti polacco arrivato negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato. Il secondo, pesantissimo, proviene invece da Milano dove il Milan di Stefano Pioli ha trionfato nell’ennesimo derby di Serie A aprendo una crisi pesante per l’Inter di Simone Inzaghi. Il Diavolo ha messo sotto scacco la Beneamata che ha già collezionato due sconfitte in queste prime cinque giornate di campionato, uno score decisamente pesante e difficile per chi, a fine stagione, vuole puntare alla vittoria del torneo.

Fra i peggiori in campo della gara disputata dall’Inter di Simone Inzaghi c’è senza dubbio Stefan de Vrij, difensore centrale olandese arrivato nell’estate del 2018 a parametro zero dalla Lazio allora proprio del tecnico piacentino. Il giocatore oranje è, tra l’altro, in scadenza di contratto nel 2023 e, visto anche il calo di prestazioni nelle ultime due stagioni, il rinnovo del contratto sembra, almeno per il momento, molto difficile da realizzarsi.

Calciomercato Inter, lasciato andare de Vrij: sfida in Serie A

Nel caso in cui l’Inter dovesse confermare la volontà di non andare a tentare un rinnovo del contratto per Stefan de Vrij, diversi club potrebbero avventarsi sul giocatore olandese, una vera e propria occasione visto il cartellino gratuito. Fra queste potrebbero sfidarsi anche due società italiane: la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Josè Mourinho. I bianconeri sono a caccia di difensori, vista anche l’anagrafica di Bonucci e la situazione in bilico di Rugani, mentre i giallorossi stanno costruendo un progetto molto ambizioso e de Vrij potrebbe essere un altro tassello importante nella crescita della società giallorossa.