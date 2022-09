Affare a costo zero: ‘offerta’ a sorpresa alla Juve

Novità importanti in casa Juventus sempre alla ricerca di profili interessanti: il club bianconero pensa al colpo gratis

Da pochi giorni è terminata la sessione estiva di calciomercato: la Juventus continua a monitorare attentamente anche la lista degli svincolati per provare a mettere a segno un colpo a parametro zero.

Svincolato da inizio luglio, ci sarebbe anche l’occasione Timothée Kolodziejczak per rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri. Di piede mancino, può essere utilissimo per l’allenatore livornese visto che ha provato prima Bremer, poi Danilo in quella posizione di centro-sinistra. All’occorrenza può agire anche da terzino sinistro dando più soluzioni alla compagine bianconera: il calciomercato della Juventus non è ancora terminato con tante idee anche a parametro zero per accontentare lo stesso Allegri, voglioso di essere protagonista in campionato e in Champions League.

Juventus, idea parametro zero in difesa

Ora è in attesa di conoscere la sua nuova destinazione potendo offrirsi così alla Juventus. Un colpo gratis per incrementare il tasso tecnico della compagine bianconera, costruita alla grande dalla dirigenza torinese in questa sessione di calciomercato. Allegri starebbe così aspettando anche i ritorni degli infortunati Pogba e Chiesa, pronti a fare il loro rientro. Il centrocampista francese è tornato a correre proprio in queste ore, mentre più lontano il ritorno in campo dell’esterno offensivo anche della Nazionale italiana, ormai fuori da tantissimi mesi.