Milan, ‘incubo’ Conte: va gratis al Tottenham

Antonio Conte studia la situazione in casa Milan: possibile colpo a parametro zero

Il Milan ha portato a termine un mercato orientato al presente ma anche al futuro, con l’inserimento di giocatori giovani e di talento, uno su tutti Charles De Ketelaere.

La società rossonera ha anche abbinato ai giovani alcuni giocatori più esperti come Origi che si alternerà con Olivier Giroud nel ruolo di prima punta. Proprio quest’ultimo, invece, non ha ancora discusso del rinnovo. Il suo contratto scadrà a giugno 2023 e il Milan sta valutando se prolungargli il contratto. Giroud si è guadagnato la fiducia del Milan, risultando decisivo per la vittoria dello scudetto con gol pesanti in momenti cruciali della stagione: dal gol nel derby a quello contro il Napoli, fino a quello nell’ultima di campionato contro il Sassuolo. I rossoneri, però, devono fare i conti anche con la carta d’identità del francese che a fine mese compierà 36 anni.

Milan, Giroud tra rinnovo e addio: Conte lo chiama

Nonostante l’età, però, non mancano gli estimatori per Giroud. Uno di questi è Antonio Conte che potrebbe valutarlo come vice Harry Kane per la prossima stagione. Per il Tottenham si tratterebbe di un colpo a parametro zero, qualora il francese non dovesse rinnovare col Milan.

Giroud conosce molto bene la Premier League, avendo vestito per anni le maglie di Arsenal e Chelsea. Di conseguenza non farebbe fatica ad adattarsi al calcio inglese. Certo è che un suo trasferimento agli Spurs sarebbe clamoroso, vista la rivalità storica con i Gunners, sua ex squadra per 6 stagioni. La palla passa al Milan che dovrà valutare il suo rinnovo in tempi brevi, se non vuole perderlo a zero a giugno.