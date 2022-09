Nuovo affare col Chelsea: via libera Inter a gennaio

Il Chelsea potrebbe tornare su uno dei big dell’Inter a gennaio: il punto

L’Inter ha completato il suo calciomercato, accontentando Simone Inzaghi nella sua richiesta di avere un difensore centrale. Infatti nell’ultimo giorno di mercato è arrivato Acerbi che si unisce a Bellenova, Asllani, Lukaku, Onana e Mkhitaryan.

La vera forza del mercato nerazzurro, però, è stata quella di trattenere i big richiesti dai grandi club, da Lautaro Martinez a Skriniar e lo stesso Denzel Dumfries. L’esterno olandese, arrivato la scorsa estate dal PSV per rimpiazzare Hakimi, ha avuto una crescita esponenziale nel corso dei mesi, diventando un elemento importante nell’undici di Inzaghi e andando contro lo scetticismo generale. L’anno scorso ha collezionato 5 gol e 5 assist in campionato, quest’anno ha già trovato il suo primo gol nella vittoria in extremis dell’Inter contro il Lecce alla prima di campionato. Ad oggi Dumfries è un giocatore ambito in Europa, soprattuto in Premier League.

Inter, il Chelsea torna su Dumfries per gennaio

Tra i club di Premier League il Chelsea è quello ad aver mostrato maggiore interesse per Denzel Dumfries. I Blues hanno riconsegnato Lukaku ai nerazzurri, rimpiazzandolo con Aubameyang, arrivato nell’ultimo giorno di mercato. Thomas Tuchel, però, non è pienamente soddisfatto della rosa e vorrebbe un esterno destro.

Dumfries potrebbe essere il profilo ideale per il tecnico tedesco e a gennaio potrebbe esserci un ritorno di fiamma col Chelsea che già in questa sessione appena conclusa aveva provato a strapparlo ai nerazzurri. L’Inter non ha ancora sanato completamente i problemi societari e ha necessità di fare cassa. Visti i buoni rapporti col club londinese potrebbe aprire alla cessione ma per non meno di 40 milioni di euro.