Allegri sotto esame, l’esonero dalla Juve prende quota

La Juventus e Allegri sembrerebbero più vicini a dirsi addio: ecco l’indizio a sorpresa che fa tremare la panchina del tecnico toscano

Questo pomeriggio, alle 15, la Fiorentina ospiterà la Juventus in un delicatissimo match per i bianconeri, valido per la quinta giornata di Serie A. L’inizio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri non è stato certamente dei più esaltanti.

Due vittorie e due pareggi, a -2 da Atalanta e Roma capoliste. Adesso, proprio l’allenatore livornese, è finito nuovamente al centro delle critiche ed il suo addio alla panchna della Juventus pare sempre più probabile.

Indizio e addio: Allegri più vicino ai saluti

Le contestazioni all’indirizzo dell’allenatore della Juventus non sono mancate. La mancanza di un gioco convincente, condito poi da due mezzi passi falsi con Sampdoria prima e Roma poi, non hanno fatto che complicare la permanenza di Allegri a Torino. E adesso anche i bookmakers rimettono in forte discussione il prosieguo della carriera alla Juventus. La quota dell’addio che era fissata a 8 negli ultimi mesi, è cominciata a scendere fino a 7.50.

Altri tecnici di Serie A sono quotati. Da Sarri e Spalletti, il cui esonero è pagato 10 volte la posta, fino a Simone Inzaghi a 20.00. Mourinho e Pioli, invece, decisamente più saldi sulle panchine di Roma e Milan con la quota fissata a 25.00.

Situazione dunque in divenire, con il campo che sarà giudice del destino in bianconero di Massimiliano Allegri.