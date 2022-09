Tiago Pinto stronca le voci sul trasferimento: “Ne riparleremo”

Il generale manager della Roma non ha alcun dubbio e cerca di chiarire una volta per tutte la posizione del calciatore

Conclusa la sessione estiva di mercato, Tiago Pinto ha fornito qualche dettaglio in più alla stampa sulle operazioni di mercato svolte sotto consiglio di Mourinho. L’obiettivo ultimo era infatti quello di caricare il serbatoio di altra qualità, per puntare ancor più in alto in questa stagione.

Dopo aver analizzato la posizione di Nicolò Zaniolo, nei confronti del quale la società si impegnerà per discutere del rinnovo di contratto, l’attenzione dell’operato è stata posta anche alla questione relativa al mediano Bryan Cristante. “Del suo rinnovo ne riparleremo, al momento giusto. Farò di tutto per farlo rimanere alla Roma perché è un giocatore molto importante. Detto questo fatemi riposare, è stato un calciomercato molto faticoso”, ha concluso Tiago Pinto.

Ok a Zaniolo e Cristante, ma il FFP tedia la Roma

Niente di cui preoccuparsi, almeno per il momento, su entrambi i profili giallorossi. Ma un pizzico di paura continua a pervadere l’ambiente. Sulle imposizioni nate dal mancato rispetto del Fair Play Finanziario, il general manager ha così annunciato: “Avremo il tempo per parlarne. È stato creato per aiutare i club, non per danneggiarli. Ho in testa il progetto dei Friedkin, nel quale la sostenibilità finanziaria gioca un ruolo cruciale. Non abbiamo sforato il monte ingaggi, anzi lo abbiamo ridotto di oltre 20 milioni. Ho fatto il mio lavoro e posso dire che la Roma oggi è più forte di quanto non lo fosse in passato. Chi mi succederà si troverà a gestire situazioni più semplici di questa. Il calcio moderno (e contemporaneo, ndr) evolve sempre”.