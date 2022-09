Sanzioni UEFA, il Milan si fa sentire: il comunicato UFFICIALE

Ecco la risposta del Milan alle sanzioni commissionate dall’Organo di Controllo Finanziario dell’UEFA in materia Fair Play Finanziario

Con 2 milioni di euro di multa ed altri 13 milioni previsti di sospensiva per il passato monitoraggio, il Milan dovrà sottostare alle imposizioni dell’Organo di Controllo Finanziario dell’UEFA per il mancato rispetto delle regole in materia Fair Play Finanziario nel quadriennio 2018-2022.

Ad aver sofferto di tale ammonizione sono stati anche altri tre club italiani: Juventus, Inter e Roma. Ciononostante c’è apertura da parte dell’Unione Calcistica Europea per far sì che ciascun club possa ritornare sui propri passi e ristabilire la propria posizione finanziaria. Per questo motivo è stato firmato un agreement, cui è seguita la pronta risposta del club rossonero con un comunicato ufficiale.

Il comunicato recita: “La decisione del Club Financial Control Body della UEFA testimonia la validità della visione strategica che guida l’operato del nostro Club. Proseguiremo con fiducia nel percorso virtuoso verso la sostenibilità finanziaria, in linea con le indicazioni del FFP, impegnandoci con disciplina e costanza per raggiungere il perfetto equilibrio e la sinergia tra risultati sportivi e finanziari: un obiettivo che tutto il mondo del calcio dovrebbe continuare a ricercare.”