Nel 2023 arriva l’erede di Alex Sandro: mirino in Premier

Tra le priorità assolute di casa Juventus per l’estate prossima ci sarà senza dubbio quella di un nuovo terzino sinistro. Un nome intrigante può arrivare dalla Premier

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa con diversi colpi interessanti per la Juventus che ha provato dove possibile a rivoluzionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Una cessione illustre, quella di de Ligt, al di là degli addii di fine anno scorso di Dybala, Chiellini, Morata e Bernardeschi, ed una sequela di nuovi volti per alzare la cifra tecnica della squadra piemontese. Da Di Maria a Kostic passando per Bremer, Gatti, Paredes e il grande ritorno di Paul Pogba. La nuova Juventus prende forma e in coda al mercato estivo ha anche salutato in prestito Zakaria e Arthur per alleggerire il carico di un centrocampo sovraffollato.

Tantissimi quindi i movimenti da parte di una Juventus desiderosa di tornare subito a vincere ma che in vista della stagione prossima ha già un ruolo in cui dover andar a mettere le mani. Nell’estate 2023 sarà infatti la volta di potenziare la fascia sinistra difensiva, spesso criticata anche dai tifosi sui social a margine delle partite, con particolare riferimento ad Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, per il futuro serve un terzino sinistro: Tierney osservato in casa Arsenal

Alex Sandro ormai da qualche anno vive una fase calante piuttosto evidente della propria carriera. Il brasiliano, se non a rarissimi sprazzi, non è più riuscito a dare il suo reale valore alla squadra, finendo spesso nel mirino di critica e tifosi. Questo, col contratto in scadenza il prossimo giugno, potrebbe essere anche l’ultimo anno juventino dell’ex Porto e al netto di tutto la Juve è già a caccia di un nuovo terzino sinistro.

Una stagione intera per riflettere e passare al vaglio tanti nomi, considerando anche costi, età, potenzialità e situazioni ambientali. In questo senso un nome che potrebbe stuzzicare per il futuro potrebbe essere quello di Kieran Tierney 25enne scozzese dell‘Arsenal che da questa estate ha la concorrenza spietata di Zinchenko. Il classe 1997 ha giocato titolare solo nelle ultime due partite per assenza del collega ex City e quindi al netto di infortuni di quest’ultimo, si prospetta una stagione di scampoli e tanta panchina. Valutazione alta sui 25/30 milioni di euro per l’ex Celitc che però nel caso in cui dovesse giocare poco potrebbe subire una forte svalutazione in vista della prossima estate.