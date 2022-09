Non è ancora finita, rebus Skriniar: ecco cosa sta succedendo

L’Inter è riuscita a trattenere Milan Skriniar nonostante gli assalti del PSG durante l’estate: ma il futuro rimane un rebus

Il futuro di Milan Skriniar è stato uno degli argomenti principali dell’intera finestra di calciomercato estivo in casa Inter. Lo slovacco dopo l’ennesima ottima stagione con i nerazzurri è finito nel mirino di club importanti, in particolare del PSG, che sembrava pronto a fare follie per lui.

La società interista però è riuscita a respingere gli assalti parigini e a tenere il difensore più importante in rosa. Il futuro di Skriniar però ancora non avrebbe preso una via ben precisa. Difensore a un bivio tra rinnovo e PSG.

Calciomercato Inter, rebus Skriniar: tra l’offerta monstre del PSG e il rinnovo

L’Inter è riuscita a tenere Milan Skriniar in questa sessione estiva di calciomercato, una cosa non da poco visto l’assalto del PSG che ha presentato alla società nerazzurra un’offerta da 70 milioni di euro. Ma ora bisogna riuscire a blindare il difensore.

Infatti il suo contratto con l’Inter scadrà a giugno 2023 e il club parigino è fiducioso di riuscire a prenderlo a parametro zero. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il club francese offrirebbe a Skriniar un contratto da 10 milioni l’anno, mentre l’Inter potrebbe arrivare fino a 6 milioni, facendo leva sull’attaccamento alla maglia del difensore. Dunque da qui a giugno l’Inter dovrà cercare di blindare Skriniar per evitare che possa partire a parametro zero direzione PSG.