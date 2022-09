La panchina già traballa: scelgono Ranieri

Claudio Ranieri è al momento senza squadra dallo scorso gennaio dopo l’esperienza in Premier: può tornare, esonero a rischio

Suggestione in panchina per Claudio Ranieri, che potrebbe tornare al lavoro con una nuova esperienza da urlo in Premier League. L’ultima esperienza in panchina dell’esperto allenatore italiano risale allo scorso gennaio con il Watford.

Il suo profilo in Inghilterra è sempre ben accetto: memorabile il suo trionfo alla guida del Leicester City con la vittoria del campionato. E così in bilico ci sarebbe proprio l’attuale manager dei Foxes, Brendan Rodgers, che è stato sconfitto in campionato anche dal Manchester United. Tanti nomi per la sua successione, ma la suggestione potrebbe arrivare con l’accostamento dello stesso Claudio Ranieri, che è venerato come un dio a Leicester.

Il successo di quella stagione memorabile è rimasto nel cuore e nella testa di tutto l’ambiente: al momento si tratta soltanto di suggestione, non c’è stato alcun contatto ufficiale tra le parti.

Rodgers già in discussione, suggestione Ranieri

Lo stesso Brendan Rodgers ha rivelato in conferenza stampa che non ci sono stati cambiamenti e rinforzi all’interno della rosa a disposizione. La squadra, ha aggiunto, non è più quella di due anni fa: ora dovrebbe subito tornare alla vittoria in attesa di un repentino cambio di rotta. Resta sempre in voga il nome di Claudio Ranieri, pronto a tornare con una nuova avventura in Premier League.