Fiorentina-Juventus, Allegri annuncia il nuovo infortunio. Le parole su Vlahovic

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Fiorentina, soffermandosi sui nuovi colpi di mercato ma anche su Vlahovic

La Juventus è attesa dalla Fiorentina al Franchi nella gara che aprirà la 5ª giornata di Serie A. Massimiliano Allegri alla vigilia ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul mercato appena concluso ma anche sui dubbi di formazione.

Il tecnico bianconero si è soffermato sull’acquisto di Paredes e sugli addii di Zakaria e Arthur, arrivati negli ultimi giorni di mercato: “Paredes è venuto con grande entusiasmo, aumenta la qualità del nostro centrocampo. Considerando anche Locatelli, Fagioli, Miretti, abbiamo giocatori di qualità. Aspettiamo il rientro di Pogba. Zakaria si è sentito un po’ chiuso e ha accettato l’opportunità del Chelsea. Faccio un in bocca al lupo a lui e ad Arthur”.

Focus anche sugli indisponibili: “Bonucci devo valutare se farlo giocare domani o in Champions. Di Maria non è al meglio ma potrà giocare. L’unico indisponibile sarà Rabiot, ha preso una botta alla coscia in allenamento. Szczesny ha problemi alla caviglia e non sappiamo ancora i tempi di recupero”.

Juventus, Allegri su Vlahovic: “Può partire dalla panchina”

Poi sui dubbi di formazione Allegri ha detto: “Vlahovic dalla panchina? Ci penserò, C’è anche Kean che si è allenato ed è tranquillo. Contro la Spezia finché la squadra c’era ha fatto bene, poi è calato come gli altri calciatori. Magari potrebbero giocare tutti e due insieme, ci sono tante partite ravvicinate. Rimpianti per Dybala? Non si devono avere rimpianti quando si prendono le decisioni. Sono contento per Paulo che sta facendo bene alla Roma che ha fatto un grande mercato”.