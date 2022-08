Inter, dietrofront last minute: Zhang blocca tutto

L’Inter potrebbe mettere fare marcia indietro a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato su un affare quasi fatto: Zhang blocca tutto

Prima sconfitta stagione che ha sottolineato alcune lacune importanti nell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono usciti dalla trasferta di Roma contro la Lazio con una sconfitta per 3-1, la prima stagionale. Nel frattempo col calciomercato ancora aperto i nerazzurri sembravano vicini a mettere a segno un altro colpo.

Questo era Francesco Acerbi, difensore in uscita dalla Lazio. Sì, al momento si potrebbe dire ‘era’ perché ci sarebbe stata una frenata nell’affare. Zhang blocca tutto.

Calciomercato Inter, Zhang blocca l’arrivo di Acerbi: i motivi

Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe subire un cambio di programma improvviso. Il difensore è ormai un separato in casa con la Lazio e sembrava dover partire per Milano, sponda Inter. Tutto sembrava fatto, accordo tra i club per un prestito con diritto di riscatto e domani sarebbe dovuto volare a Milano. Ma mancava un ultimo tassello, ovvero il benestare di Steven Zhang.

Proprio Zhang infatti sembrerebbe aver bloccato l’arrivo di Acerbi, poiché non convinto di aumentare il monte ingaggi per il difensore biancoceleste. Dunque a pochi giorni dalla fine del calciomercato il passaggio di Acerbi all’Inter sembrerebbe vicino a sfumare e il difensore rischia di rimanere alla Lazio da separato in casa.