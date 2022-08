Tentativo shock della Juve: ‘scippo’ a zero all’Inter

Il calciomercato dell’Inter può vedere un inatteso ‘scippo’ da parte della Juventus: Allegri adesso gongola

L’attuale sessione estiva di calciomercato ha riservato non poche sorprese al calcio italiano. In particolar modo tra i club di vertice, molto è cambiato. Dall’Inter che ha riaccolto Lukaku e portando a Milano Asllani, Onana, Mkhitaryan e Bellanova, alla Juventus vincitrice della corsa ai cartellini a zero di Pogba e Di Maria.

E proprio sull’asse Milano-Torino, in futuro, qualcosa di grosso potrebbe muoversi in ottica mercato. La dirigenza juventina sembra aver messo nel mirino uno degli uomini cardine di Simone Inzaghi: lo scippo è dietro l’angolo, la ‘Beneamata’ ora trema.

Dalla Juve all’Inter: Marotta è una furia

Attenzione alla Juventus. I bianconeri, dopo aver perso Chiellini e de Ligt e accolto Bremer, sono alla continua ricerca di un centrale difensivo di spessore. E la situazione contrattuale che riguarda Milan Skriniar starebbe ingolosendo la ‘Vecchia Signora’per il 30 giugno 2023, data dell’attuale scadenza contrattuale dello slovacco. L’Inter e lo stesso Skriniar hanno intenzione di rinnovare ma se non si dovesse arrivare alla chiusura del cerchio, la Juventus si troverebbe in primissima fila per regalare l’ex blucerchiato ad Allegri (o chi gli succederà, nell’eventualità).

Attualmente la società di Steven Zhang offre un ingaggio da 6 milioni netti a stagione: il club di Andrea Agnelli punterebbe a superare con 7-8 milioni a stagione, la proposta interista. E tra sei mesi, se il rinnovo non dovesse essere già arrivato, il difensore sarebbe libero di contrattare e firmare per una nuova squadra.

La Juventus pare intenzionata a provarci seriamente. Adesso la palla passa a Skriniar, Marotta e Ausilio: dall’ipotesi rinnovo alla suggestiva pista bianconera.