Sorpresa Juve: l’erede di Alex Sandro dalla Serie A

La dirigenza della Juventus lavora anche in vista del post Alex Sandro. L’ultimo nome sul taccuino di Cherubini

“Stiamo valutando cosa offre il mercato, ma bisogna valutare bene. Ovviamente vedendo formazione e infortuni stiamo valutando seriamente di tornare sul mercato”.

Dopo queste dichiarazioni di Pavel Nedved, la Juventus ha accelerato sul mercato chiudendo l’acquisto di Arek Milik: “Abbiamo chiuso il reparto avanzato con l’acquisto di Milik. Paredes? Non sappiamo quanti acquisti faremo ancora perchè abbiamo tanto fiducia nei giocatori che sono ora infortunati”. Il vicepresidente del club bianconero non si è sbilanciato sul nome di Paredes, anche se il suo arrivo a Torino sembra ormai questione di ore. Il centrocampista del PSG concluderà con ogni probabilità il mercato in entrata della Juve, che tra gennaio e il prossimo giugno sarà poi proiettato anche sul post Alex Sandro. Nel 2023, infatti, scadrà il contratto dell’esperto terzino brasiliano che salvo sorprese non rinnoverà.

Calciomercato Juve, occhi su Carlos Augusto

Negli ultimi giorni di calciomercato la dirigenza bianconera sarà impegnata sul fronte uscite. Una di queste potrebbe essere quella di Nicolò Rovella al Monza. Dopo Filippo Ranocchia, anche l’ex Genoa dovrebbe essere girato in prestito al club di Berlusconi e Galliani. Un asse, quello tra le due società, che potrebbe coinvolgere anche altri nomi in vista delle prossime sessioni di mercato. Un giocatore da monitorare è Carlos Augusto: non è da escludere che la Juve possa già avviare i discorsi con il Monza per il classe 1999. Il laterale brasiliano potrebbe essere prenotato dai bianconeri per il post Alex Sandro.