Trema il Napoli, non solo lo United su Osimhen: altra offerta ‘mega’

Victor Osimhen è protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato: oltre a quella dello United arriva un’altra grande offerta

Due gol nelle prime due partite, Victor Osimhen ha ricominciato la stagione da dove aveva finito, ovvero segnando con continuità. L’attaccante del Napoli continua a essere al centro di questo finale di calciomercato estivo, soprattutto vista la possibile offerta da 100 milioni del Manchester United.

I ‘Red Devils’ però sembrerebbero non essere gli unici a puntare l’attaccante nigeriano. Un altro club di Premier League sarebbe pronto a presentare un’offerta mega.

Calciomercato Napoli, il Chelsea piomba su Osimhen: offerta importante in arrivo

Non solo il Manchester United potrebbe far tremare il Napoli per Victor Osimhen. Infatti in Premier League anche il Chelsea potrebbe farsi ingolosire dalla situazione e mettere nel mirino l’attaccante nigeriano.

I ‘Blues’ sarebbero pronti a mettere sul piatto una ‘mega’ parte economica, ma non solo. Infatti nella trattativa potrebbe essere inserito anche il cartellino di Armando Broja, attaccante classe 2001 appena tornato al Chelsea dopo che lo scorso anno col Southampton ha segnato 6 gol. Dunque un’altra minaccia in arrivo per il Napoli per il bomber Osimhen.