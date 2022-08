Offerto il difensore: corsa a tre in Serie A

Una occasione che può fare al caso della Juventus e non solo: proposto il centrale difensivo alle italiane

Quattro giorni ed il calciomercato estivo finirà alle spalle. Un lontano ricordo che ha comunque, fino a questo momento, riportato profili di assoluto spessore in Serie A. Da Lukaku-Inter alla seconda avventura di Paul Pogba a Torino, al fianco del neo arrivato Di Maria. Ma non solo.

Perché quelli che stanno per arrivare saranno giorni bollenti per le big di Serie A, pronte ad approfittare delle ultime occasioni per puntellare le rose prima di poterci riprovare a partire da gennaio, dopo il Mondiale in Qatar.

Chance dalla Francia: lo manda Tudor

Ecco quindi che soprattutto per tre grandi del nostro calcio sta per profilarsi una ghiotta occasione in difesa: c’è la proposta che dà il via alla corsa a tre. Un’opportunità ghiotta, come detto, può arrivare dalla Ligue 1 ed in particolar modo da Marsiglia. Il club transalpino, vista l’abbondanza al centro della difesa di Igor Tudor, potrebbe offrire ad alcune italiane il cartellino di una non primissima scelta dell’ex juventino. Si tratta del 25, nazionale croato, Duje Caleta-Car, in scadenza tra un anno con il Marsiglia.

In questa stagione ha collezionato una sola presenza ed addirittura appena 7’ in campo: chiaro sintomo che Caleta-Car non è indispensabile per l’allenatore dei francesi. Ecco che il Marsiglia potrebbe proporlo a Juventus, Napoli e Roma che ormai da alcune settimane sono a caccia di rinforzi di un certo peso proprio in quella zona del campo.

Situazione dunque in divenire: Caleta-Car può diventare un’occasione low cost, allo scadere, per le tre big italiane.