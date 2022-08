La Juventus ci riprova, affare last minute

La Juventus non ha ancora chiuso il mercato: oltre a Paredes, possibile affare last minute per i bianconeri

In attesa di Paredes. E’ l’argentino l’ultimo acquisto atteso da Allegri prima della conclusione del mercato. Cherubini ha quattro giorni per regalare il centrocampista del Psg al tecnico della Juventus e l’operazione sembra essere ormai in fase conclusiva.

Prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai quindici milioni di euro: questi i dettagli di un affare che renderebbe felice Allegri, che avrebbe in questo modo il regista richiesto da settimane. Paredes non chiuderebbe però il mercato bianconero visto che potrebbe esserci un affare last minute. Non in entrata dove, salvo sorprese, l’arrivo dell’ex Roma sarà l’ultimo affare, ma in uscita.

E’ noto che la Juve ha la necessità anche di sfoltire la rosa, soprattutto a centrocampo dove ci sono diversi calciatori che l’allenatore considera sacrificabili. Ad esempio, si è provato a imbastire una trattativa con il Bayer Leverkusen per Zakaria, ma è stato il centrocampista svizzero a dire no e far saltare la cessione. Cherubini però non si arrende e potrebbe provare negli ultimi giorni ad realizzare un altro affare sempre con il club tedesco.

Calciomercato Juventus, Arthur in Germania

Se Zakaria ha detto no al Bayer, la Juventus potrebbe provare ad offrire alla società di Leverkusen un altro centrocampista che Allegri non ritiene indispensabile. Si tratta di Arthur, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero.

Il brasiliano, ex Barcellona, è stato a lungo nel mirino del Valencia di Gattuso, ma la società spagnola non ha chiuso il colpo per le difficoltà a conciliare i termini economici dell’operazione con le esigenze di bilancio. Arthur potrebbe essere ora offerto al Bayer Leverkusen per chiudere una cessione che alleggerirebbe il monte ingaggio e faciliterebbe anche la gestione di Allegri.