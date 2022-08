Ronaldo, non solo il Napoli: 90 milioni per l’Inter

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un punto interrogativo e oltre al Napoli spunta anche l’ipotesi Inter: 90 milioni e scambio

Cristiano Ronaldo è ancora una volta protagonista del finale di calciomercato estivo. Un anno fa lasciava la Juventus per andare al Manchester United, questa volta invece vorrebbe lasciare i ‘Red Devils’ per tornare a giocare la Champions League dopo la delusione della scorsa stagione con il club inglese.

Tra i club accostati al portoghese c’è anche il Napoli, che potrebbe ricevere oltre a CR7 anche 100 milioni per Victor Osimhen. Qualora la trattativa con i partenopei non dovesse andare in porto lo United potrebbe virare sull’Inter con 90 milioni sul piatto.

Ronaldo, se salta l’opzione Napoli c’è l’Inter: 90 milioni per Lautaro

Ronaldo al Napoli è la più grande suggestione di questo finale di calciomercato estivo. Oltre al portoghese il Manchester United potrebbe offrire 100 milioni per Victor Osimhen. Separarsi dal bomber non sarà facile per il Napoli, che potrebbe anche rifiutare l’offerta. Così il piano B potrebbe essere l’Inter.

Infatti qualora col Napoli la trattativa non dovesse andare a buon fine Cristiano Ronaldo potrebbe essere offerto in prestito all‘Inter, aggiungendo 90 milioni per strappare ai nerazzurri Lautaro Martinez. Un’offerta che l’Inter sicuramente si ritroverebbe a valutare.