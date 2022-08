Vogliono toglierlo alla Juve: ritorno di fiamma e scambio

Il top club vorrebbe acquistare un rilevante calciatore di proprietà della Juventus sul calciomercato: ritorno di fiamma, offrono lo scambio

Il rush finale di calciomercato vede anche la Juventus tra i protagonisti. Mancano soltanto cinque giorni alla chiusura della finestra estiva dei trasferimenti, ma ‘La Vecchia Signora’ deve ancora deve ancora ultimare il lavoro svolto finora. È ormai ai dettagli l’approdo di Leandro Paredes alla corte di Massimiliano Allegri.

Il centrocampista argentino, a meno di grosse sorprese, lascerà il Paris Saint Germain per proseguire la propria carriera in quel di Torino. Un affare di fondamentale importanza, tenendo conto che il classe ’94 ex Roma rappresenta il famoso tassello mancante, l’equilibratore (con qualità) della mediana bianconera. Una volta chiusa la pratica in questione, non è da escludere che la Juve decida di mettere in atto un intervento last minute per la fascia sinistra, lì dove Luca Pellegrini ha salutato partendo in direzione Eintracht Francoforte. Attenzione, però, anche al fronte uscite.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma del Bayern per Danilo: offerta di scambio

In particolare, il Bayern Monaco potrebbe tentare di appropriarsi del cartellino di Danilo nelle prossime ore (valutazione sui 15-20 milioni di euro). Si tratta di un potenziale ritorno di fiamma, visto che i bavaresi avevano già provato a prendere un anno fa il terzino 31enne. I tedeschi, dal canto loro, offrirebbero uno scambio con Benjamin Pavard, per far raggiungere al laterale basso l’ex compagno bianconero Matthijs de Ligt. Ma Danilo è uno dei senatori della Juventus, di conseguenza una partenza appare improbabile.