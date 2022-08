Juventus-Roma, 1-1: Vlahovic pennella su punizione e Abraham risponde

Primo tempo dominato dalla Juve che va in gol dopo due minuti con il serbo, Roma in lenta carburazione trova lo scambio Dybala-Abraham

Gli applausi dell’Allianz Stadium omaggiano il ritorno di Paulo Dybala sul terreno di gioco bianconero, in occasione del big match della terza uscita di campionato tra Juventus e Roma.

Primo tempo in pieno controllo da parte dei padroni di casa che vanno subito in vantaggio al 2′ con una bordata su punizione di Dusan Vlahovic, grande protagonista, proprio in stile dell’ex stellina argentina. Quindi un’altra ghiotta occasione tra i piedi di Locatelli avrebbe allungato il vantaggio, se non fosse stato segnalato un contatto con un braccio proprio da parte del centravanti serbo qualche secondo prima. Ospiti scomposti e frettolosi nelle ripartenze, senza la possibilità di incidere positivamente contro una difesa molto attenta. Le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-0.

Abraham salva i giallorossi, merito anche dell’ex bianconero Dybala

Ripresa che si apre con un maggiore equilibrio tra le due compagini, sebbene i bianconeri restano i più pericolosi in avanti soprattutto dalle fasce con le incursioni di Cuadrado e Kostic. Lentamente la Roma ritrova coraggio e segna la rete del pareggio con un’incornata di Abraham su acrobazia di Dybala all’altezza del palo sinistro difeso da Szceszny. Da segnalare l’esordio di Milik, necessario per supportare un dimenticato Vlahovic in avanti. La partita termina dunque in parità.