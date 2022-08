Nuovo allarme Milan: addio Kroos e blitz Real

Il Milan è di nuovo all’erta: il Real Madrid potrebbe perdere Kroos e fiondarsi sul big rossonero

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e le big europee hanno messo nel mirino diversi giocatori di Serie A, in particolare del Milan.

Negli ultimi giorni si è palesato il Chelsea che ha espresso il forte interesse per Rafael Leao. Il Milan non intende perdere il suo fenomeno portoghese ma deve difendersi anche dal pressing per Sandro Tonali. Il Liverpool ha puntato Toni Kroos per alzare il livello del proprio centrocampo: il centrocampista tedesco ha ancora un anno di contratto col Real Madrid che dopo l’addio di Casemiro, direzione Manchester United, difficilmente si priverebbe anche di Kroos. Esiste, però, un altro scenario: i blancos potrebbero fare una valutazione diversa e decidere di sacrificare Kross, vista l’età anagrafica del tedesco (32). A quel punto i campioni d’Europa potrebbero fiondarsi sul gioiello del Milan.

Il Real punta Tonali se perde Kroos: la risposta del Milan

Qualora Toni Kroos dovesse trasferirsi al Liverpool, il Real Madrid punterebbe concretamente Sandro Tonali, un giocatore che piace molto a Carlo Ancelotti e che in relazione all’età rappresenterebbe un’operazione di grande prospettiva per il club spagnolo. Il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto 50 milioni di euro.

Al momento, però, i rossoneri sono irremovibili, sia su Tonali che su Leao, due degli assoluti protagonisti dello scudetto conquistato pochi mesi fa. Toni Kross potrebbe anche liberarsi a parametro zero tra un anno, in quel caso l’assalto a Tonali da parte del Real Madrid potrebbe essere rimandato.