Scambio in Serie A, la Juventus dice no

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato: ultimi colpi ad un passo, scambio in Serie A

Il club bianconero vorrebbe chiudere gli ultimi affari di fine agosto: tante possibilità nel mirino, ma la Juventus dice di no allo scambio suggestivo in Serie A.

La Roma dovrebbe fare così anche due acquisti, uno a centrocampo e l’altro in attacco: ad un passo Andrea Belotti, ormai svincolato da mesi dal Torino. Nella zona mediana l’idea è andata sul centrocampista svizzero della Juventus, Denis Zakaria, offrendo anche Vina alla dirigenza bianconera con un doppio prestito.

L’affare non si farà in queste condizioni, ma la Juventus potrebbe cedere il giocatore bianconero alla società giallorossa. Ultimi giorni di calciomercato davvero entusiasmanti per puntellare le rispettive rose a disposizione. Novità importanti dovrebbero arrivare nelle ultime ore di calciomercato per completare gli ultimi affari di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, Paredes ad un passo

Zakaria potrebbe essere così il sacrificato in casa Juventus per poi rinforzare la zona mediana con Leandro Paredes. Idee suggestive negli ultimi giorni di mercato per quanto riguarda il club bianconero, voglioso di allestire una rosa super competitva. Dopo l’affare saltato per Adrien Rabiot al Manchester United, ecco che le dinamiche sono cambiate completamente. La Roma ha bisogno di un nuovo rinforzo nella zona mediana di campo dopo l’infortunio grave rimediato dal centrocampista olandese, Georginio Wijnaldum.