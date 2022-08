Assalto in casa Milan, pronti 120 milioni

Ultimi giorni di calciomercato per poi pensare soltanto al campo: offerta pazza in casa Milan con il top club d’Europa sicuro

Novità importanti in casa Milan con l’assalto del Chelsea che vorrebbe subito avere a disposizione il talentuoso giocatore rossonero.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Chelsea continua la corte asfissiante a Rafael Leao, talentuoso giocatore portoghese, uno dei migliori della scorsa stagione dei rossoneri. Il Milan lo reputa incedibile con la clausola di 150 milioni che non potrà essere messa in atto nell’ultima settimana di agosto. L’offerta dei Blues sarebbe di ben 120 milioni con 16,5 che saranno girati al Lille per la rescissione unilaterale del contratto.

Una situazione già chiara per il Milan che non intende vendere uno dei suoi pezzi pregiati nell’ultima settimana di mercato. Un’idea last minute, ma davvero importante per il Chelsea targato Tuchel, che ama giocatori con le sue caratteristiche. Inoltre, il club inglese starebbe pensando ad acquistare anche un attaccante per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, Leao nel mirino: incedibile per i rossoneri

Leao è il sogno nel cassetto per il Chelsea, che vuole continuare a rinforzare la rosa a disposizione di Thomas Tuchel. Ultimi giorni di agosto per ultimare gli ultimi colpi di assoluto valore: il Milan non vorrebbe cedere proprio ora Rafael Leao, che si è convertito come uno dei migliori giocatori della Serie A con la sua crescita esponenziale, che però va confermata in questa nuova stagione appena iniziata. Maldini dovrà così lavorare dietro le quinte per sistemare velocemente la situazione intorno al talentuoso portoghese, che ha trovato a Milano la sua dimensione ottimale.