Osservato speciale per un nuovo derby: centrocampista goleador per Inter e Milan

Non solo il mercato attuale di questa estate ma anche quello del futuro nella mente dei top club italiani. Gli osservati speciali per la prossima stagione non mancano ed un olandese potrebbe anche stuzzicare Inter e Milan

Il campionato di Serie A ha già dato un primo assaggio del proprio potenziale in queste battute iniziali con Inter, Roma e Napoli a punteggio pieno e Juventus e Milan, che invece sono già incappate nel primo mezzo passo falso dell’anno. Stuzzicante come sempre la sfida a distanza in salsa milanese tra i campioni d’Italia di Pioli e i nerazzurri di Inzaghi, arrivati secondi una manciata di mesi fa. Spesso in competizione anche in sede di calciomercato, Inter e Milan incrociano costantemente il proprio destino e non vanno escluse altre situazioni di questo genere in futuro.

Il calciomercato di questa estate è ormai giunto alle fasi conclusive con i nerazzurri pronti ad inserire un altro centrale in rosa e i rossoneri invece impelagati con situazioni aperte sia in difesa che a centrocampo. Una volta archiviati gli ultimi tasselli da mettere a referto, Inter e Milan potranno guardare pienamente al futuro, con una stagione lunga da affrontare ma anche nuovi talenti possibili da andare ad osservare.

Calciomercato, osservato special in casa PSV: potenziale derby tra Inter e Milan per Veerman

Tra i talenti a centrocampo da poter mettere nel mirino per il prossimo futuro spicca anche Joey Veerman, calciatore di qualità di proprietà del PSV, fulcro del gioco degli olandesi che hanno giocato proprio questa sera la gara di ritorno delle qualificazioni alla prossima Champions League contro i Rangers.

Classe 1998 dalla buona visione di gioco e dall’ottima qualità generale abbinata a capacità di inserimento e ad una struttura fisica importante da 185 cm. Veerman lo scorso anno si è diviso tra Heerenveen e PSV collezionando ben 10 gol e 14 assist e rivelandosi uno dei migliori e più interessanti in Olanda. Inter e Milan potrebbero osservarne e monitorarne la crescita per valutarne il valore nel corso di una stagione che Veerman ha comunque iniziato al meglio ritrovando subito il feeling con la porta avversaria. Un derby a distanza e sulla lunga gittata per un calciatore attualmente valutato sui 15 milioni, e che presto potrebbe valerne anche di più. Va inoltre ricordato che il ragazzo è seguito dalla stessa agenzia che cura i diritti di Botman, altro calciatore olandese in passato accostato ad entrambe.