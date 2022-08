Ultimi, decisivi, giorni di calciomercato anche in casa Juventus con diversi fronti ancora aperti. Possibile svolta improvvisa

“Dobbiamo fare un passetto alla volta, noi non possiamo essere favoriti al momento per lo scudetto per i risultati che sono stati fatti. Dobbiamo stare in silenzio, sapere che per vincere le partite dobbiamo soffrire e non avere la presunzione, essendo la Juventus, di vincere facile”.

“Dobbiamo essere in grado di star lì con le prime e, da gennaio in poi, quando riprenderà il campionato poter lottare per lo scudetto”. Prima della Samp, Massimiliano Allegri aveva indicato la via alla sua Juventus. A Marassi è però arrivato il primo passo falso e la squadra bianconera è subito costretta ad inseguire in campionato. Il primo big match stagionale, contro la Roma all’Allianz Stadium, assume così un’importanza ancora maggiore con i giallorossi a punteggio pieno: in caso di sconfitta, Vlahovic e compagni scivolerebbero subito a -4 dopo solo tre giornate. La Juve è dunque chiamata a dare risposte sul campo, e nel frattempo lavora per gli ultimi colpi di calciomercato. Come noto, una delle priorità è il regista, individuato dalla dirigenza in Leandro Paredes del PSG.

Calciomercato Juve, minaccia Liverpool per Paredes

Negli ultimi giorni, a causa degli infortuni, anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Paredes. I ‘Reds’ potrebbero sfruttare la carta Firmino per fare un tentativo in extremis per il centrocampista argentino: entrambi sono valutati circa 25-30 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus resta in vantaggio per l’ex Roma e i prossimi giorni si profilano già decisivi. Il nazionale albiceleste ha scelto la Juve e questo inserimento dall’Inghilterra ha persuaso i vertici bianconeri ad accelerare i tempi nelle ultime ore, con una fumata bianca che sembra sempre più vicina.